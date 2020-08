Amal en George Clooney doneren gul voor Libanon

„We maken ons allebei ernstig zorgen om de mensen in Beiroet en het vreselijke ongeval dat hen ten deel is gevallen. Daarom willen wij drie belangrijke goede doelen steunen: het Libanese Rode Kruis, Impact Lebanon en Baytna Baytak. We hopen hiermee anderen te inspireren om ook geld aan deze organisaties te schenken”, aldus de Clooneys in een officieel statement.

Door de explosie in Beiroet zouden er vooralsnog 135 mensen zijn omgekomen en zijn er tenminste nog 5000 gewond. De burgemeester van de stad maakte bekend dat ruim 300.000 mensen hun huis zijn verloren vanwege de explosie.