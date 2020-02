Gert op 19 april voor het laatst met Samson op podium

„Het was nog onduidelijk wanneer de aller-, aller-, allerlaatste show zou plaatsvinden en dat is nu definitief beslist. Op 19 april zal het de allerlaatste keer zijn dat ik met Samson ga optreden”, vertelde Gert. Hij kondigde vorig jaar april aan dat hij ermee gaat stoppen. Gerts dochter Marie neemt het stokje over.

Van de serie afscheidsshows heeft Gert er inmiddels zo’n 40 gehad. Dat is niet altijd even makkelijk, zei hij. „Al die liedjes herinneren mij aan bepaalde momenten uit mijn eigen leven. Het is een emotionele rollercoaster”, aldus Gert.