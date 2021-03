Paul McCartney komt met vega kookboek als eerbetoon aan Linda

Beatle Paul deelt meer dan negentig plantaardige recepten „om de planeet te redden en de ziel te voeden.” Daarbij zitten ook een paar van Linda’s meest geliefde gerechten, maar dan in een nieuw jasje. Ook staat er in het boek, dat op 29 juni verschijnt, onder meer hoe je Amerikaanse pancakes, pad thai en pulled jackfruitburgers maakt.

Linda McCartney’s Family Kitchen: Over 90 Plant-Based Recipes to Save the Planet and Nourish the Soul is niet het eerste kookboek van McCartney. Meer dan tien jaar geleden bracht hij Meat Free Monday uit, eveneens een boek met vegetarische recepten.

Paul en Linda waren bijna dertig jaar getrouwd. In 1998 overleed de Amerikaanse fotografe op 56-jarige leeftijd aan borstkanker.