Mechanische pop E.T. voor ruim 2,5 miljoen dollar geveild

Ⓒ ANP/HH

Een mechanische pop van het ruimtewezen E.T. uit de film E.T. the Extra-Terrestrial uit 1982 heeft bij een veiling ruim 2,5 miljoen dollar opgeleverd, omgerekend zo'n 2,4 miljoen euro. Het model was onderdeel van een veiling met iconische rekwisieten uit bekende films en series.