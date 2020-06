Jamie Oliver viert 20e huwelijksdag met picknick

In zijn Instagram Story laat de tv-kok zien wat er op het menu in het picknickmandje zat. Er werd begonnen met brood met boter, waarna ook andere gerechten als zalm, forel en paté genuttigd werden. Jamie had het papieren menu versierd met een getekend picknickmandje, het cijfer 20 en de initialen van hem en Jools.

In een video op zijn pagina zelf blikt Jamie met een montage van onder meer foto’s uit zijn trouwalbum terug op de grote dag in 2000 en alles wat daarna volgde. „Ik had een geweldige dag met mijn beste maatje terwijl we ons 20-jarig huwelijk vierden”, schrijft Jamie in het bijschrift. „Waar is de tijd gebleven, gekkenwerk. Wat een rit! Hier zijn wat waardevolle herinneringen aan die blije dag, op naar de volgende twintig.”