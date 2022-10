Monique Smit laat Expeditie Robinson schieten vanwege heimwee

Aanleiding voor de ontboezeming is een lastminutereisje dat ze vorige week ondernam. „Zonder kids én man naar het buitenland. Gezellig met m’n nichtje logeren bij mijn oom en tante. Alleen op reis ga ik eigenlijk nooit, tenzij het voor werk is, maar dat komt gelukkig zelden voor. Ik kan nogal last hebben van heimwee.”

Haar zogeheten ’mombreak’ was een succes. „Het was genieten, lang geleden dat ik op het strand in slaap ben gevallen, ook al viel mijn oog regelmatig op andere kindjes in de zee en dat je dan toch even checkt of het wel goed gaat..”

Monique liet al vaker weten dat ze had bedankt voor Expeditie Robinson. Twee jaar geleden stelde ze nog dat dat te maken had met het gebrek aan eten op het eiland en de beruchte eetproef. „Bij het idee van een koeienoog of al die andere rare dingen die ze in Expeditie Robinson krijgen, heb ik nu al de rillingen”, zei ze tegen Beau Monde. „Nee, niets voor mij.