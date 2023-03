Portret Titus even thuis in vernieuwd Rembrandthuis

Extra leuk: ook Titus, de zoon van Rembrandt en zijn vrouw Saskia, is weer thuis. Althans voor even, want het Rembrandthuis mag het wereldberoemde portret van de jongen aan zijn lessenaar drie maanden lang lenen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. „Je kunt oog in oog met hem zitten en via de audiotour geleid naar dit weergaloze schilderij kijken. Het vertelt veel over de relatie tussen vader en zoon”, zegt conservator Epco Runia.

Presentatie

Dichter bij Rembrandt kom je niet, zo luidt de nieuwe slogan van het Rembrandthuis. Een goed gekozen slagzin, want in de vernieuwde presentatie wordt er nog meer dan voorheen nadruk gelegd op de mens achter de kunstenaar. Een uitgebreide audiotour leert de bezoekers meer over zijn liefdes, atelier en leerlingen. „Door het leven van Rembrandt te kennen, snap je zijn werk ook beter”, stelt Halbesma.

De Leidse molenaarszoon was, net als zijn van origine Friese vrouw, een import-Amsterdammer. „Ook het personeel dat bij hen in dienst was, kwam van buiten de stad. „Amsterdam was in de zeventiende eeuw booming. En juist mensen van elders maakten, net als vandaag de dag, de stad. Dat willen wij benadrukken.”

Societyschilder

Toen Rembrandt in 1639 zijn intrek nam in het huis aan de Jodenbreestraat was dit een nieuwbouwwijk, weet Runia. „Het huis was rond 1600 gebouwd. Het was een luxe en modern huis, in de keuken was zelfs stromend water. Het was heel wat dat hij zich als amper 33-jarige kunstenaar zo’n groot woonhuis annex atelier kon veroorloven. Hij was uitgegroeid tot dé societyschilder van de stad en verdiende geld als water.”

„Maar negentien jaar later lagen de kaarten anders. Rembrandt, die na de dood van Saskia veel minder schilderijen had gemaakt, moest het pand verkopen. Hij kon zijn schulden niet meer betalen. Een tragedie. Maar voor ons een mazzeltje. Want daardoor is destijds een complete boedellijst opgesteld, waardoor wij nu precies weten hoe dit huis was ingericht. Die lijst is onze heilige graal.”

Workshops

Ruimten, waarin voorheen de conservatoren en de educatieve dienst, kantoor hielden, zijn dankzij de renovatie bij het museum betrokken. Er is ook meer plek om het dagelijks leven in de studio van Rembrandt en zijn leerlingen te tonen. Zo geeft Eric Armitage dagelijks van 11.00 tot 15.00 uur uitleg over hoe in het atelier van lijnzaadolie en pigmenten kleuren verf werden gewreven. Daarnaast zijn er iedere dag workshops etsen bij te wonen, een techniek waarin Rembrandt een absolute meester was.

Bezoekers kunnen zich in de tekenzaal ook even een leerling van Rembrandt wanen. Aan de hand van een instructievideo kan jong en oud een tekening maken naar vier verschillende voorbeelden. „Zo is het museum tevens interactiever geworden”, constateert conservator Runia.