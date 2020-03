IDMA’s voor Armin van Buuren en Headhunterz

Armin van Buuren viel weer eens in de prijzen. Hij won een award voor beste radioshow met A State Of Trance, die door honderd radiostations in 84 landen wordt uitgezonden en naar schatting 37 miljoen luisteraars heeft.

In de categorie beste mannelijke Hardstyle-act kende Nederland ook een winnaar. De 34-jarige Nederlandse dj en muziekproducer Headhunterz pakte de award.

België

België won ook meerdere prijzen. Dimitri Vegas & Like Mike werken verkozen tot beste artiesten, Charlotte de Witte tot beste techno-dj, Mandy de Witte is de beste vrouwelijke hardstyle-artiest en Tomorrowland werd uitgeroepen tot beste festival.

De uitreiking van de prestigieuze prijzen stond gepland op 19 maart tijdens de 35e Winter Music Conference (WMC) in Miami, maar het festival is vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgesteld naar een nog onbekende datum. De winnaars werden dit keer via de socialmediakanalen van de WMC bekendgemaakt.