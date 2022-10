Selma Blair stopt met Dancing with the Stars wegens gezondheid

Blair lijdt aan de chronische zenuwziekte multiple sclerose (MS). Verder gaan met dansen zou haar lichaam verder kunnen beschadigen.

Blair en Farber namen maandagavond afscheid van het programma met een dans op het nummer What The World Needs Now. In gesprek met Variety verklaart Blair dat haar deelname aan Dancing With The Stars een „ontwakende” ervaring was, waarvan ze nooit gedacht had dit mee te maken. „Het is een geweldige herinnering om door deze mensen te worden omarmd.”

Sasha Farber noemt zijn danspartner „een inspiratiebron.” „Er is niets dat deze dame niet kan. Ze is een geweldige moeder, een iconische actrice en een fenomenale danseres. Ik ben gigantisch trots op haar.”