Shanice van de Sanden zoent Megan Rapinoe

Dat is althans het geval bij Shanice van de Sanden en Megan Rapinoe. De twee werden in Lyon samen gefotografeerd, terwijl de Nederlandse de Amerikaanse een zoen op haar wang geeft. „Ze zei ooit tegen me... het universum heeft een foto van ons nodig. Dus hier is hij.”

Het kiekje kan op veel goedkeuring van de fans rekenen. „Dit is waar voetbal over gaat. Respect voor het vrouwenvoetbal”, schrijft iemand. Een andere volger laat weten: „Een voorbeeld voor het mannenvoetbal, in alle opzichten.”

Heel veel meer dan vriendschap lijkt er niet achter de foto te zitten, Megan heeft namelijk al een vriendin, Sue.