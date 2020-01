Brexit levert André Rieu geen eerste plek in Britse hitlijst op

Ⓒ ANP Kippa

Helaas voor André Rieu heeft de dag van de brexit hem vrijdag geen eerste plek in de Britse hitlijst opgeleverd. De violist staat met zijn versie van Ode an die Freude, het Europese volkslied, op de 30e plek. Volgens samensteller Official Charts Company was het nummer de afgelopen week wel het meest gedownloade nummer.