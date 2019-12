De Grote Drie van 2019

Toegegeven: de meeste muziek die Nick Cave in zijn leven maakte heeft hooguit kunnen boeien bij ondergetekende, maar nooit kunnen fascineren. Zijn vele vage, abstracte teksten en die warrige, dikwijls net iets te complexe muzikale constructies stonden het pure genieten, het volledig ondergaan zó vaak in de weg. En toen bracht de Australiër dit najaar zijn zeventiende album Ghosteen uit.

’Ghosteen’

Wat die plaat anders maakt dan zijn eerdere of die van anderen is een werkelijk onvoorstelbare toewijding. Ten eerste aan het onderwerp, want op Ghosteen kijkt Cave samen met zijn band The Bad Seeds terug op de dood van zijn 15-jarige zoon en de pijn en het verdriet daarover zijn zelden mooier en invoelbaar gemaakt dan hier. Ook vanwege het enorme offer dat daarna gebracht werd, puur en alleen ten behoeve van het eindresultaat. Drum- en gitaarpartijen werden immers wel opgenomen weten we inmiddels, maar er later weer uitgehaald. Alle ego’s opzij zodoende voor een plaat die tegelijkertijd ontzettend treurig stemt als ongelooflijk troost. Ghosteen is niet geschikt voor elk uur van de dag en al helemaal niet voor elke gemoedstoestand, maar de wonderlijke wereld van Nick Cave is niet eerder zo indrukwekkend mooi toegankelijk gemaakt als hier.

Tekst gaat verder onder de foto.

Nick Cave zette het verdriet om zijn verloren zoon om in een meesterwerk dit jaar. Ⓒ Foto’s Hollandse Hoogte/AP

Laatste gedachten

Ook bij de nummer twee van ons lijstje van dit jaar speelt de dood een voorname rol. Sterker nog, Leonard Cohen leeft al drie jaar niet meer als dit najaar toch tamelijk onverwacht Thanks for the dance verschijnt. Hierop staan letterlijk zijn laatste krachtinspanningen en gedachten. Opgetekend en opgenomen in de maanden voor zijn overlijden eind 2016, met zijn zoon Adam in de buurt om er op toe te zien dat die laatste dosis poëzie, muziek zeker zijn weg naar buiten vindt.

Wat Thanks for the dance zo indrukwekkend maakt is natuurlijk niet alleen dat bijzondere productieproces. Ook het feit dat dit echt het aller-, allerlaatste album is van de hand van de grote, legendarische Leonard Cohen is niet bepalend. Nee, het zit hem toch weer in die tekst, vooral van het nummer The goal: „I can’t leave my house or answer the phone, I’m going down again but I’m not alone.” Je ziet hem gewoon zitten, de oude man achter het raam, uitkijkend naar en wachtend op het onvermijdelijke einde. Koude rillingen over onze rug, iedere keer weer opnieuw als we het horen.

Vervoering

Last but not least in deze moet het hier over Bruce Springsteen gaan. De man die verder geen introductie meer behoeft bracht ons in juni in vervoering met zijn Western stars. Het was zijn negentiende album en ja: daar zitten er verschillende bij waar hij zelf nooit meer aan kan tippen. En toch werden we compleet hotel de botel op deze nieuwe plaat. Dat zat ’m in eerste instantie in het fantastisch filmische karakter. Je ziet wat je hoort, in dit geval is dat de belofte van wat Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden, kán zijn. In je hoofd dender je samen met The Boss op wilde paarden de prairie over, badend in de heerlijkste vrijheid. Pijnlijk dat het land zo ver weggedreven is van haar droom, lijkt Springsteen hier ook mee aan te willen geven. In Western stars zit daarmee alles, maar dan ook echt alles wat muziek de moeite maakt.