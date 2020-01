Chantal, Edsilia en Jan trots op hun songfestivaldebuut

De drie hadden zich goed voorbereid en volgen Engelse lessen in Vught. Voor de camera’s van het ANP doet het trio hun verhaal. Edsilia: „Ja we bereiden ons zoveel mogelijk voor, tot nu toe. Ik moet nog wel terug naar Vught, want ik moet nog voor het ’echie’ gaan. Maar dit vond ik een goed begin. Ik ben blij dat we dit al gedaan hebben voor mei, dan proeven we alvast de sfeer. En Brits Engels praten moet een natuurlijk iets worden. Daar gaan we aan werken.”

Voor de zangeres, die het Eurovisie Songfestival vooral kent als deelnemer, was het presenteren extra spannend. „Want ik doe dit niet vaak. Ik krijg veel steun van Chantal en Jan. Ik vond het super leuk naar ze te kijken, want daar leer ik veel van. Ik laat het verder over me heen komen. Ik ga me goed voorbereiden en meer kan ik niet doen. Ik ben gewoon vereerd.”

Trots

Chantal kan dat beamen: „Ik ben echt trots op ons alle drie. Ik vond het heel leuk als zij aan de bal waren om even naar ze te kijken. Het is hartstikke leuk zo’n positief begin te hebben. Dat voelde ik ook aan de mensen in de zaal die ons steunden. Ik ben al heel blij dat er niets misging. Dat er geen vissenkom omviel of iets van het plafond viel. Alles was immers zo officieel”

Jan Smit zegt terug te kijken op „een geslaagd evenement.” De Volendammer noemt het een eervolle klus. „Het is ontzettend eervol dat wij Nederland mogen vertegenwoordigen. Vanmiddag stonden we eerst nog voor een lege zaal en waren we nog wat melig en lieten we nog eens een balletje vallen. Maar na de tune begon het echt. Vanaf nu focussen we ons op de drie liveshows.”

