Scooter Braun: ’Justin en Ariana zijn als mijn kinderen’

De bijzondere band is er niet zomaar gekomen, vervolgt Scooter. „Justin en ik zijn al zo lang samen en Ariana en ik hebben ontzettend veel meegemaakt. Het lijkt alsof we familie zijn. Alle respect voor hun ouders, maar zo voelt het echt.”

De 38-jarige Scooter is al sinds het allereerste begin betrokken bij Justins carrière. Hij was mede verantwoordelijk voor de hype rond de inmiddels 26-jarige zanger. In 2013 wist Scooter ook Ariana (26) binnen te halen. Met haar maakte hij de aanslag rond haar concert in Manchester mee.

Volgens Scooter heeft hij vooral met Justin ’een vreemd soort dynamiek’. „Onze relatie is uniek omdat we door een hel zijn gegaan.”