Brugklas weer in race voor Gouden Stuiver

Brugklas maakt voor het derde jaar op rij kans op de Stuiver. De scripted realityserie over middelbare scholieren verloor in 2015 van Freeks wilde wereld en vorig jaar van Pauls puber kookshow. De spelshow Bommetje XXL met Ron Boszhard en Hallo, ik heb kanker zijn voor het eerst genomineerd. In Hallo, ik heb kanker worden vier zieke tieners gevolgd door presentatrice Anne-Mar Zwart.

De uitreiking van de Gouden Stuiver vindt plaats tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala op 12 oktober in AFAS Live in Amsterdam. De nominaties van de overige categorieën worden later bekendgemaakt.