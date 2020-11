’Teleurgestelde’ Kanye West cancelt interview Jimmy Kimmel

„Op woensdag, de dag na de verkiezingen, worden we in de studio vergezeld door misschien wel de volgende president van de Verenigde Staten. Kanye West zal bij ons zijn”, zei Kimmel maandagavond tegen zijn kijkers.

„Oh hij heeft geannuleerd? Oké, Kanye West heeft zojuist geannuleerd.” De talkshowpresentator kon er wel om lachen en maakt er een grapje van. „Dus hij zal hier niet zijn, maar ik zal er wel zijn. Kan ik ook annuleren?”, lacht hij. „We zullen proberen een van de andere presidentskandidaten binnen te krijgen.”

60.000 stemmen

Maandagavond was nog niet duidelijk of het om een grapje ging of om een serieuze afzegging. Woensdag werd de naam van Kanye echter vervangen door die van een andere gast op het schema van Jimmy Kimmel Live.

Kanye kreeg verspreid over twaalf staten zo’n 60.000 stemmen, meldde Deadline. De rapper, die als onafhankelijke kandidaat meedeed aan de verkiezingen, verzamelde volgens de entertainmentsite zijn meeste stemmen in de staat Tennessee. Daar stemden ruim 10.000 mensen op hem.

Bekijk ook: Kim Kardashian deelt niet of ze op haar man heeft gestemd