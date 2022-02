Kim Kardashian haalt uit naar Ye: ’Obsessief gedrag’

Kim reageerde daarmee op een bericht dat Ye vrijdag op zijn Instagram deelde. Hij stelde daarin dat zijn ex-vrouw hun dochter North tegen zijn wil op filmpjes op TikTok liet verschijnen. „Kanye’s constante aanvallen op mij in interviews en op sociale media is eigenlijk schadelijker dan wat voor TikTok North ook maakt”, begon de Kardashian haar bericht. „Als de primaire verzorger van onze kinderen doe ik mijn best om onze dochter te beschermen, terwijl ik het ook toesta dat ze haar creativiteit uit op het platform dat zij wil, omdat het haar gelukkig maakt.”

De realityster schrijft verder dat de scheiding al moeilijk genoeg is voor hun kinderen en dat Ye’s obsessieve gedrag alleen maar meer pijn veroorzaakt. Dat terwijl ze juist verlangde naar een gezond co-ouderschap in het belang van hun vier kinderen. „Het maakt me verdrietig dat Kanye dat op elk moment onmogelijk maakt.” Ze hoopt dat Ye eindelijk ’reageert op de derde advocaat die hij dit jaar had om onze kwesties op een vriendschappelijke manier op te lossen’.