’Flitshuwelijk Pamela Anderson was niet officieel’

De 52-jarige actrice en de 74-jarige filmproducent gaven elkaar op 20 januari het jawoord in Malibu. Twaalf dagen later vertelde Pamela dat het huwelijk was gestrand omdat ze het rustiger aan wilde doen. Wel zei ze goede vrienden te blijven met Jon, met wie ze dertig jaar geleden ook al kort samen was.

De actrice was eerder getrouwd met Tommy Lee (1995-1998), met wie ze twee zoons heeft. In 2006 trouwde ze met Kid Rock, maar ook dat hield niet lang stand. Pamela gaf vervolgens twee keer, in 2007 en 2013, het jawoord aan Rick Solomon.