Mariska Bauer heeft driehonderd paar schoenen

„Ik heb heel veel schoenen en kan er ook geen afstand van doen. Ik weet niet precies hoeveel paar ik in mijn kast heb liggen, maar ik denk toch wel een stuk of... driehonderd”, vertelt ze in het magazine. „Thuis krijg ik vaak te horen: ’Ik vind het prima als je iets koopt, als het maar geen schoenen zijn!’”

Ook een verslaving van Mariska: in bad gaan. Als ze in een hotelkamer komt, gaat ze eerst naar de badkamer. „Ik zit iedere dag in bad, dus het eerste wat ik doe is checken of er een badkuip is. Ik kan gewoon niet zonder.” Ook kan Mariska geen poffertjeskraam zomaar voorbijlopen. „Wat ik echt heel lekker vind, zijn versgebakken poffertjes. Als ik ergens een poffertjeskraam zie moet ik een portie halen!”