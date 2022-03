Reinout Oerlemans nieuwe honorair consul in Los Angeles

Honorair consuls, een vrijwilligersfunctie, werken op plaatsen waar Nederland geen ambassade heeft. Ze helpen in het bedrijfsleven maar bieden ook hulp aan Nederlanders die in de problemen zijn gekomen bij bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, vermissing of overlijden. Nederland heeft bijna driehonderd honorair consuls, die over de hele wereld actief zijn. Op heel veel plekken in de wereld heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ambassades en consulaten-generaal; zo’n 140 in totaal.

„Ik ben vereerd om de Nederlandse regering hier in Los Angeles te vertegenwoordigen en om Nederland, waar ik geboren ben, te verbinden met LA, de plek die ik mijn thuis noem”, laat Reinout weten in een persbericht. Hij kijkt ernaar uit om Nederlanders, bedrijven en culturele instellingen te ondersteunen.