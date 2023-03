Film met Lies Visschedijk sleept grote Amerikaanse prijs in de wacht

Totem vertelt over de 11-jarige Ama, gespeeld door de jonge actrice Amani-Jean Philippe. Ama is een gedreven zwemster en zij oefent voor de aankomende kampioenschappen. Ama voelt zich volledig Nederlands, maar haar ouders zijn asielzoekers uit Senegal en sinds ze zijn uitgeprocedeerd, verblijven ze illegaal in Nederland. Als haar moeder wordt opgepakt, begint Ama een zoektocht naar haar vader.

De film draaide het afgelopen jaar al op vier grote festivals en won vijf prijzen. Sander Burger maakte eerder De Veroordeling, over de Deventer moordzaak. Ook die film won diverse prijzen in het buitenland en was met vier Gouden Kalveren de grote winnaar op het Nederlands Filmfestival.