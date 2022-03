Premium Het beste van De Telegraaf

Jas aan en vier de lente!

Ⓒ Foto Steven Hulst

Niet alleen in de Betuwe staan de knoppen op knappen. Nu de corona-maatregelen vrijwel allemaal zijn afgeschaft, bloeit heel Nederland weer op. Naast de geur van bloesem kunnen we dit weekend ook volop cultuur snuiven: van een bezoekje aan een kunstbeurs, een museum of een historisch spektakel tot swingen bij een keur van bands. Een prachtige manier om het voorjaar te vieren. En dat aprilletje zoet nog weleens een witte hoed geeft? Kniesoor die daar op let.