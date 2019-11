Beste vriendin Whitney Houston: we hadden een relatie

Whitney en Robyn kenden elkaar al sinds hun tienerjaren, nadat ze elkaar in 1980 ontmoetten op een zomerkamp. Volgens Robyn hadden de twee direct een bijzondere connectie. „Het begon met een kus en uiteindelijk sliepen we ook samen, als in seksueel. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling maar het gebeurde gewoon, er was een aantrekkingskracht.”

Whitney zou een einde hebben gemaakt aan hun relatie toen haar carrière in de muziekindustrie stijgende was. Volgens Robyn dacht Whitney dat hun lesbische relatie niet geaccepteerd zou worden en was de familie Houston sowieso geen voorstander van een romantische band tussen twee vrouwen. Met name Cissy Houston, de moeder van de overleden zangeres, zou zich hevig verzet hebben tegen een dergelijke relatie. De mening van haar moeder zou het voor Houston alleen maar moeilijker hebben gemaakt om naar buiten te treden met haar lesbische relatie.

Met het uitbrengen van haar boek hoopt Robyn mensen in te laten zien wat voor een persoon Whitney werkelijk was.