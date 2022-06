’Charles had emotionele en fijne ontmoeting met kinderen Harry’

Charles zag de kinderen toen de hertog en hertogin van Sussex met hun gezin naar het Verenigd Koninkrijk kwamen voor het platina jubileum van koningin Elizabeth. Lilibet vierde in hetzelfde weekend haar eerste verjaardag en had ook haar eerste ontmoeting met de Queen.

Een bron binnen het koningshuis zegt tegen Sky News dat het een ’prachtig’ weerzien was. „Het was fantastisch om ze weer te zien. Charles en Camilla waren er erg opgetogen over. De prins had zijn kleinzoon natuurlijk al een tijdje niet gezien en dus was het heel, heel, heel bijzonder dat ze weer wat tijd met elkaar konden doorbrengen. Ook had hij Lili, zijn kleindochter, nog niet ontmoet en dat was erg emotioneel.”

Harry en Meghan vertrokken in 2020 naar de Verenigde Staten nadat ze kenbaar hadden gemaakt zich niet langer actief voor het koningshuis te willen inzetten.