’22 als symbool voor bloei’

Om de verkoop van kunst te stuwen, nu grote beurzen als de Kunstrai zijn afgelast of uitgesteld, en zo kunstenaars en hun gezinnen aan inkomen te helpen, zijn veel galeries extra creatief.

Zo heeft Mark Peet Visser Gallery uit Den Bosch het 22 x 22 project gestart. Alle kunstenaars uit zijn stal hebben speciaal nieuw werk gemaakt op het formaat van 22 bij 22 centimeter. De meeste zijn unica, maar er zijn ook foto’s of collages in oplage bij.

„Het getal 22 is niet voor niets gekozen”, zegt Mark Peet Visser. „Volgens de numerologie is het een engelengetal met een spirituele lading. Het staat symbool voor vertrouwen, voorspoed, evenwicht en bloei. Precies wat we nu nodig hebben in deze onzekere tijd. Vrijwel alle kunstenaars uit onze stal doen mee, zoals Reinoud van Vugt, Lita Cabellut, Barbara van den Berg, Kamagurka en fotograaf Govert de Roos.”

David Bowie gefotografeerd door Govert de Roos is in een oplage van 22 te koop. Ⓒ Foto MPV Gallery

Net als alle ondernemers worden ook de 442 galeries voor moderne en hedendaagse kunst die Nederland telt hard geraakt door de huidige coronacrisis. De brancheorganisatie NGA heeft becijferd dat de verwachte jaaromzet van de galeries (dat is doorgaans gemiddeld genomen €257.000) over heel 2020 met meer dan 50% zal dalen.

De galeriehouder Visser poogt met 22x22.nl deze lastige periode te overbruggen. „Onze galerie bestaat al dertig jaar. Ik vecht voor mijn kunstenaars en ik hoop op deze manier de galerie overeind te houden. Ik hoop dat het publiek ons op deze manier wil ondersteunen.”