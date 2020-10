3JS schieten Volendamse horeca te hulp met ’amusetour’

Wie bij een van de zeven aangesloten zaken een speciale box van zeven gangen bestelt, kan het optreden via een livestream volgen. Het idee voor het optreden hadden de 3JS al langer, maar raakte door de lockdown in een stroomversnelling. „We zagen hoe anderen dat aanpakten. Er zaten best wat haken en ogen aan. Je wil natuurlijk dat mensen lekker voor de laptop of tv gaan zitten met een hapje en een drankje, en dat ze daarvoor willen betalen”, aldus de groep.

De mannen klopten aan bij restaurants in Volendam. „We hebben ze benaderd en het mooie was dat zij de krachten bundelden en er een online ’amusetour’ van maakten. Dat is briljant, alle restaurants doen mee! Nu is het aan ons om van de stream iets moois te maken, maar dat komt zeker goed.”