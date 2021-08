Premium Het beste van De Telegraaf

The Crown zoomt in op romance met society-beauty Geheime affaire prins Philip schokt Britten

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Ondanks het leeftijdsverschil van 32 jaar zou prins Philip een langdurige relatie hebben gehad met ’vriendin van de familie’ Penny Brabourne. Ⓒ ANP/HH

Nieuwe opwinding rond The Crown. De Netflix-serie is nu aanbeland bij een, voor de Britse koninklijke familie, buitengewoon spannende tijd... Speelden de tot nu verschenen seizoenen zich af in de jaren vijftig tot en met tachtig – toen er nog niet al teveel opwinding was – in de nieuwe reeks worden de tumultueuze jaren negentig behandeld, waarin de paleizen regelmatig op hun grondvesten trilden!