Columniste leefde wekenlang in nachtmerrie Presentatrice Iris van Lunenburg: ’Ik zakte door de grond en was doodsbang’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Iris van Lunenburg is na een zware tijd van heftige ziekte weer helemaal terug. Ⓒ Jeannette Huisman

Voor presentatrice Iris van Lunenburg (36) zijn geluk, liefde én gezondheid de belangrijkste fundamenten van het leven. De columniste en programmamaker werd ernstig ziek, was er gelukkig net op tijd bij en is na een periode van herstel weer helemaal terug. Intussen is ze het leven als nooit tevoren gaan waarderen.