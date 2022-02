Judi Dench bang dat carrière ten einde loopt

Dat vertelt zij volgens The Daily Mail in een groot interview in de nieuwe editie van Reader’s Digest. „Ik word alleen maar angstiger als ik aan nieuw project start”, bekent Dench, bij het grote publiek vooral bekend omdat zij twintig jaar lang M speelde in de James Bond-reeks. „Je moet op deze leeftijd met meer zaken rekening houden. Ik denk nu vaak: heb ik wel de energie om deze klus te voltooien?”

Bovendien is Dench streng voor zichzelf en kiest zij nooit voor rollen die zij eerder al heeft gespeeld. „Ik hoop altijd dat regisseurs mij vragen voor iets dat ik niet eerder heb gedaan. En iets dat van mij niet perse verwacht wordt. Of iets dat niet lijkt op iets dat ik al eerder gedaan heb.”

De actrice werkt wel vaker samen met dezelfde regisseurs. Zo markeert de film Belfast, waarin zij nu te zien is, de twaalfde samenwerking met regisseur Kenneth Branagh. De autobiografische film vertelt over de jeugd van een jongetje eind jaren zestig tegen de achtergrond van de toenemende spanningen in Noord-Ierland. Dench ontving voor haar rol haar achtste Oscarnominatie.