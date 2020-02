Justin Bieber is artiest met meeste abonnees op YouTube

Justin plaatste in 2007 zijn eerste video, toen nog onder de inmiddels opgeheven accountnaam ’kidrauhl’. Inmiddels telt zijn account 150 video’s, voornamelijk videoclips. „Begonnen als kidrauhl en nu dit. Bedankt”, schreef de 25-jarige Bieber woensdag op Twitter.

Alleen al het afgelopen jaar waren zijn filmpjes goed voor meer dan 3 miljard views. De clip bij het nummer Sorry uit 2015 is van alle geüploade video’s op zijn account het meest bekeken: 3,2 miljard keer. Daarna volgen Baby ft. Ludacris (2,2 miljard) en What do you mean? (2 miljard).

Documentaire

Onlangs plaatste de zanger de eerste aflevering van zijn tiendelige documentaireserie Season. Daarin wordt Justin gevolgd bij het maken van zijn nieuwe album en ook komt de moeilijke periode voorbij die de Canadees achter de rug heeft. Hij leed aan depressies en worstelde met een drugsprobleem. De eerste aflevering is binnen een week al ruim 39 miljoen keer bekeken.