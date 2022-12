’Pete Davidson en Emily Ratajkowski na één maand uit elkaar’

Davidson (29) en Ratajkowski (31) werden begin vorige maand voor het eerst samen gespot. Volgens ingewijden hebben ze nu besloten om vrienden te blijven.

De comedian had tot en met augustus een relatie met Kim Kardashian. Eerder was hij samen met onder anderen Ariana Grande en Kate Beckinsale. Ratajkowski maakte in juli bekend dat haar huwelijk met acteur Sebastian Bear-McClard voorbij was. Ze hebben samen een zoon.