Rechtszaak rond The Walking Dead uitgesteld

Darabont zal nu tot november moeten wachten tot hij een jury kan overtuigen hem een vergoeding van 280 miljoen dollar toe te kennen. Hij meent daar recht op te hebben omdat hij de serie creëerde op basis van de comicbooks van Robert Kirkman. Hij was in de beginperiode van The Walking Dead ook showrunner van de serie, maar werd tijdens de voorbereidingen van het tweede seizoen ontslagen, volgens hem onterecht.

De twee partijen probeerden jarenlang de zaak in een soort bodemprocedure te schikken, maar dit is niet gelukt. De claim van Darabont is een van de grootste in de Amerikaanse televisiewereld ooit. De voormalig showrunner zegt contractueel recht te hebben op tien procent van de winst die wordt gemaakt op de serie, die in meer dan honderd landen wordt uitgezonden. Volgens hem houdt AMC met boekhoudingstrucjes de winst op nul.