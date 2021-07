Prins Harry komt met ’explosief’ boek over zijn leven

Volgens Page Six wordt het ’explosieve’ boek geschreven door de beroemde ghostwriter J.R. Moehringer. De Pulitzer-winnaar was in het verleden verantwoordelijk voor de biografieën van onder anderen tennisicoon Andre Agassi en mede-oprichter van Nike, Phil Knight. Ook bracht hij de autobiografie The Tender Bar uit, die momenteel wordt verfilmd door George Clooney.

De flaptekst van de Harry’s memoires, die wordt omschreven als ’een eerlijk, boeiend en persoonlijk portret, luidt: „In de intieme en oprechte memoires van een van de meest fascinerende en invloedrijke wereldfiguren van onze tijd, zal prins Harry voor de allereerste keer het definitieve verhaal delen van de ervaringen, avonturen, verliezen en levenslessen die hebben geholpen hem te vormen tot wie hij nu is.”

Frontlinie

Ook wordt er ingezoomd op Harry’s leven als militair en zijn rol als vader. „Het boek behandelt zijn leven als publiek figuur, van zijn kindertijd tot aan nu. Inclusief de militaire plicht die hem tweemaal naar de frontlinies van Afghanistan bracht en de vreugde die hij heeft gevonden in het zijn van een echtgenoot en vader.”

Volgens Page Six was het de bedoeling dat het manuscript in augustus zou worden ingeleverd, maar gezien het feit dat de levens van Harry en Meghan de laatste tijd, nogal, op hun kop staan, is er besloten de deadline te verplaatsen naar oktober. Verwacht wordt dat het boek eind 2022 zal worden uitgebracht.