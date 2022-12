Adele had tijdens scheiding vijf keer per dag therapie

„Ik ben weer met therapie begonnen, nadat ik er een paar jaar geleden mee ben gestopt. Het was weer nodig”, vertelde ze haar publiek vrijdagavond. „Toen ik door mijn scheiding ging, had ik in feite vijf therapiesessies per dag. Maar nu doe ik het, omdat ik er gewoon zeker van wil zijn dat ik mezelf elke week bijvul om er zeker van te zijn dat ik jullie alles kan geven.”

De zangeres gaf tegens toe dat ze altijd vreselijk bang is voor optreden en daardoor niet zo vaak tourt. „Mijn therapiesessie van deze week was echt interessant. Het ging over deze shows. Ik word altijd zo emotioneel. Ik hou van muziek maken, maar er is iets aan live optreden dat me echt angst aanjaagt en me doodsbang maakt. Daarom reis ik de wereld ook niet over. Ik deed het de vorige keer om te bewijzen dat ik het kon.”

Haar optredens in Las Vegas hebben haar echter laten inzien dat ’ik de rest van mijn leven een live artiest zou kunnen zijn.’

Zaterdag maakte Adele wederom van haar hart geen moordkuil en haalde ze opnieuw haar scheiding aan. „Een relatie die uit elkaar valt, of je nu getrouwd bent of niet, is heel moeilijk en echt traumatisch. Hou je vrienden dicht bij je, want ze zijn beter dan welke man dan ook, beter dan welke vrouw dan ook. Je vrienden zijn voor het leven.”

De Britse zangeres heeft een zoon van 9, Lorenzo, uit haar huwelijk met Konecki. Inmiddels heeft de zangeres een relatie met Rich Paul.