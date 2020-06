Na vier jaar weer koninklijke winst op Royal Ascot

Het renpaard van de Queen snelde zich onder leiding van jockey James Doyle tijdens een van de wedstrijden naar de eerste plaats en zorgde zo voor de eerste koninklijke winst in Ascot in vier jaar.

Doyle noemde het na afloop „een droom die uitkomt” om namens koningin Elizabeth de winst binnen te halen. Eerder woensdag was er ook al bijna succes voor de Queen toen haar andere paard First Receiver tweede werd. Dat paard werd pas op de finishlijn geklopt.

(Tekst gaat verder na de foto.)

Jockey James Doyle op Tactical, het paard van de koningin. Ⓒ AFP

Koningin Elizabeth zou waarschijnlijk getuige zijn geweest van de successen als er geen coronacrisis was geweest. De 94-jarige vorstin, een groot paardenliefhebster, is voor het eerst in 75 jaar niet van de partij in Ascot. Alle races vinden dit jaar zonder publiek plaats.