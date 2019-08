Ⓒ William Rutten

Tv-kijkend Nederland gaat kennis maken met een andere kant van Frans Bauer. De zanger debuteert vanavond op de rode draaistoel in The voice senior. „Ik moet nu publiekelijk keuzes durven maken. Misschien stuur ik iemand naar huis waarvan iedereen denkt: die vond ik wél goed zingen. Het is gewoon lastig.”