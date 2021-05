Programma Jandino Asporaat van de buis

„Dino’s bezorgservice gaat vanaf donderdag uit het schema”, zegt een woordvoerder van de NPO. „Om 20.30 uur wordt A perfect planet uitgezonden, gevolgd door Droomhuis gezocht. Dino’s bezorgservice verdient een andere uitzendplek. Daar gaan wij voor de resterende vier aflevering naar op zoek, dus het komt terug op tv. We weten nog niet wanneer.”

Dino’s bezorgservice startte met 435.000 kijkers. Er zijn zes afleveringen van het programma, dat om 21.30 uur werd uitgezonden op donderdag, gemaakt.

Het programma vormde, na het benefiet Samen één koninkrijk, de terugkeer van Jandino Asporaat bij de NPO. Nadat hij er tien jaar geleden startte met de Dino show, stapte hij over naar RTL 4 en daarna SBS6. Zijn laatste tv-optreden daar was op het veelbesproken Voetballer van het jaar-gala.

Asporaat vertelde eerder over Dino’s bezorgservice in De Telegraaf: „Dit is eigenlijk wat ik het liefste maak. Op Curaçao doe ik maatschappelijke projecten, in Nederland ga ik naar scholen om leerlingen te motiveren, ik doe veel voor ouderen. Maar ik werd altijd gevraagd voor grote tv-shows of lachen gieren brullen-programma’s als Alles mag op... Vond ik ook heel leuk, maar dit is voor mij echt waardevol. En de weg waarop ik verder wil, nu ik inmiddels veertig ben.”