Rod Stewart voor de rechter na opstootje tijdens nieuwjaar

De 74-jarige zanger raakte samen met zijn zoon Sean betrokken bij een opstootje. Daarbij zou Sean een beveiliger hebben geduwd en Rod de beveiliger een stomp op zijn borst hebben gegeven.

Rod was samen met zijn familie oud en nieuw aan het vieren in een hotel in Palm Beach. Volgens het politierapport maakte het gezelschap ophef nadat ze de toegang tot een feest werd geweigerd. Ook weigerde de groep om weg te gaan toen dat gevraagd werd. Daarop volgde het opstootje waarbij Rod een stoot heeft uitgedeeld.

Bij het opstootje raakte niemand gewond en er werden ook geen aanhoudingen verricht. Volgens het politierapport bood de Britse zanger direct zijn excuses aan na het incident.