Dries Roelvink: zijn aan het praten over nieuwe reallifesoap

Roelvink en zijn zoons Dave en Donny waren al vaker in realityseries te zien, waaronder De Roelvinkjes passen op de winkel en De Roelvinkjes: Effe geen cent te makken. Op de vraag of er een nieuw seizoen van De Roelvinkjes komt, antwoordt de zanger: „Ik moet je eerlijk zeggen, het is nog niet rond. Maar ik voel iets aankomen.”

Het gaat goed met zijn gezin, laat de artiest ook weten. „Dave is vooral met zijn zoon bezig en die is momenteel ook een beetje een soort vastgoedmagnaat aan het worden, dus dat gaat lekker. En Donny die heeft een nieuwe challenge, die is allerlei mensen fitter aan het maken. Dus ik ben tevreden over mijn zoons.”