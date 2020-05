Eminem geeft telefoonnummer aan fans

„Dear Stan, I meant to write you sooner, but I just been busy. Stuur me een bericht en ik reageer: 313-666-7440”, schreef hij refererend aan zijn hit Stan. Het telefoonnummer is gegenereerd door het sociale media-platform Community, zodat fans middels een speciale link (die zij verkrijgen nadat er een bericht naar het nummer is gestuurd) het gesprek aan kunnen gaan met Eminem.

De rapper viert woensdag bovendien virtueel feest met zijn Stans ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van zijn derde album The Marshall Mathers. Het was het best verkochte album aller tijden in de VS tot Adele met 25 een nieuw record vestigde.