Britney Spears: ’Ik heb problemen met zelfvertrouwen’

De zangeres plaatste een video en foto’s van de ingewikkelde poses die ze doet. Zo is te zien hoe ze balanceert op het lichaam van haar trainer. „De manier waarop je tegen jezelf praat en de lichaamshouding die je aanneemt, heeft effect op je stemming”, schrijft Britney. „Ik heb problemen met zelfvertrouwen en daardoor heb ik een kromme houding. Deze oefeningen helpen me dagelijks om sterker te worden en ze zijn nog leuk ook.”

Britney merkt het verschil al. „Ik voel me elke keer als ik ze doe zo anders omdat ik niet gewend ben aan het gevoel van een rechte rug.”

De zangeres, die de afgelopen jaren meerdere keren kampte met mentale problemen, verbleef in april een maand in een kliniek. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk.