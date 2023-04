HBO begint met filmen tweede reeks House of the Dragon

„We zijn verheugd om weer opnamen te maken met leden van onze oorspronkelijke familie en nieuwe talenten aan beide kanten van de camera”, zegt bedenker en uitvoerend producent Ryan Condal. Volgens hem keren alle favoriete personages terug om weer „samen te zweren aan de raadstafels, te marcheren met hun legers en met hun draken ten strijde te trekken.”

Het tweede seizoen telt hoogstwaarschijnlijk acht afleveringen, twee minder dan de eerste reeks. HBO meldde eerder dat de uitzendingen op z’n vroegst pas in de zomer van 2024 te zien zijn.

House of the Dragon is een prequel van de hitserie Game of Thrones. De gebeurtenissen spelen zich zo’n tweehonderd jaar eerder af. Onder de hoofdrolspelers bevinden zich Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint en Fabien Frankel.