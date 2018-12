Ex Prince klapt uit school over drugsgebruik

Friend geeft in een interview met People aan dat ze tijdens de relatie met Prince hem nooit drugs heeft zien gebruiken. Maar nu begint ze langzaam te begrijpen hoe het allemaal is gegaan. "Ik bleef soms vijf dagen op zonder te slapen, eten of zelfs te drinken. Dan ging ik nonstop van de studio en terug. Ik hield middagdutjes om niet om te vallen van vermoeidheid."

En dan vroeg ze vervolgens aan de Purple Rain-zanger hoe hij dit in godsnaam volhield. Hij keek haar diep in haar ogen aan, glimlachte en zei: "Engelenvoedsel. Voedel voor de geest, niet voor het lichaam."

Aluminiumfolie

Toen hij uiteindelijk toch maar besloot te gaan slapen, hield hij er bijzondere gewoontes op na. Volgens Friend stopte hij aluminiumfolie voor de ramen, zette hij de verwarming intens hoog en zorgde hij ervoor dat de kamer pikzwart was. "En vervolgens trilde hij de hele nacht", aldus zijn ex.

Friend vroeg - toen dat voor het eerst gebeurde - of hij soms een nachtmerrie had gehad. "Nee, ik droomde over muziek", zei Prince vervolgens. "Zelfs ín zijn slaap stroomde de muziek uit zijn lichaam", aldus Charlene.

Cocaïnedieet

Jaren na hun breuk sprak ze met de halfbroer van Prince, Duane Nelson. Hij werkte toen als hoofdbeveiliger bij Paisley Park, de thuisbasis van de zanger. Volgens Duane had zijn uithoudingsvermogen niets te maken met 'engelenvoedsel', maar alles met drugs. "Wij noemden het een cocaïnedieet", zou de halfbroer tegen Friend gezegd hebben.

"En dat shockeerde mij behoorlijk. Hij hield dit zó goed verborgen. Ik heb niet eens ooit een aspirine zien innemen. Hij leek zo bewust met zijn gezondheid om te gaan, nam altijd vitamines in", vertelt Charlene.

Leegte

Het kwam haar daarna ook ter ore dat hij steeds meer pillen aan het innemen was, om om te gaan met de intens hoge druk waar Prince mee moest omgaan bij optredens voor een groot publiek. "Er was niets dat hem meer een kick gaf dan zijn shows. Juist als het afgelopen was, kreeg hij een leeg gevoel. Misschien dat drugs die leegte opvulde."

Ze wil zich graag de goede dingen van hem en hun relatie herinneren. Maar soms was hij in een heel goede bui en een dag later heel depressief. "Een deel daarvan was gewoon zijn persoonlijkheid, maar ik realiseer mij nu dat de drugs dat versterkte."