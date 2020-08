Chris Zegers: ’De zonsopgang in Salland is net zo speciaal als die in Nieuw-Zeeland’

„We wilden niet ver weg, want dat zou onverantwoordelijk en te onzeker zijn. Dus we gingen nadenken over ideeën”, vertelt Chris. Daarom besloten de makers van het programma in vier roadtrips met ieder een windrichting als kompas, vanuit hun woonplaats Amsterdam, Europa in te trekken: Chris naar het oosten, Nienke naar het noorden, Jennifer naar het zuiden en Maurice naar het westen.

Chris rijdt met de elektrische auto via Nijmegen en Zwolle naar Duitsland. „Ik kan je vertellen: de zonsopgang op het Sallandse veld is net zo speciaal als die in Nieuw-Zeeland. En je hebt daar geen jetlag”, vertelt hij lachend. Toch hoopt de 49-jarige presentator wel ooit weer een verre reis te kunnen maken. „Je komt nu minder in contact met andere culturen. In Nederland verschilt dat onderling natuurlijk ook, maar de verrassing is op Borneo toch groter dan op een weiland in Groningen.”

Corona

Tijdens de opnames zijn de nodige maatregelen genomen. Zo zijn er schermen in de auto’s geplaatst en slaapt niemand op dezelfde kamer. „Corona komt zeker terug in de uitzendingen, omdat we wel de verhalen willen blijven vertellen. Zo zijn er kleine ondernemers die het nu heel moeilijk hebben. Maar we hebben het er niet continu over, want we willen ook een uitvlucht bieden.”

De makers van het programma willen laten zien dat je ook in dit soort tijden nog leuk kan reizen. „We zenden de reis die we pas naar Rwanda maakten nog niet uit, omdat dat nu niet verantwoordelijk is om naartoe te gaan”, vertelt Chris. „Maar je kan zeker in deze tijd dat reisgevoel ervaren. Misschien om de hoek, hoe leuk is dat?”