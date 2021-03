Gouden Loeki voor Staatsloterij-kat Frummel

In het spotje van reclamebureau TBWA/Neboko voor de Oudejaarsloterij is te zien dat Frummel zijn nieuwe eigenaar geluk brengt. Als de man vervolgens een lot wil kopen, laat hij zijn nieuwe buren voorgaan waardoor niet hij maar zij het winnende lot in handen krijgen.

De Zilveren Loeki ging naar de commercial Buurttuin van het ministerie van Volksgezondheid, Eén tegen Eenzaamheid en Open Now Amsterdam. De kerstcommercial van supermarkt PLUS, gemaakt door Wunderman Thompson, won de Bronzen Loeki.

Dierenspotjes

De Staatsloterij won de afgelopen twee jaar ook met hun dierenspotjes. In 2019 ging het egeltje Freddie er met de winst vandoor en het jaar daarvoor werd hondje Frekkel door het publiek gekozen.

De uitreiking van de Gouden Loeki werd voor het eerst sinds 2015 weer op televisie uitgezonden. De publieksprijs is vernoemd naar Loeki de Leeuw, een pop die van 1972 tot en met 2004 STER-reclames onderbrak met filmpjes. Maandag werd bekend dat Loeki tijdens de komende sportzomer zijn rentree maakt bij de NPO. De filmpjes worden onder meer ingezet rond het EK voetbal, de Olympische Spelen en de Tour de France.