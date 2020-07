Mike Tyson: ’Ik was high en dronken toen ik de cast van The Hangover ontmoette’

Toen hij de acteurs tijdens het uitgaan tegen het lijf liep, kreeg Tyson te horen dat hij in een film te zien zou zijn. „Ik ontmoette die jongens in een club. Ze waren in het VIP-gedeelte en ik zei tegen hen dat ik daar altijd zit en dat er normaalgesproken niemand is. Ik checkte dus even wat ze daar deden.”

Het was hoofdrolspeler Zach Galifianakis die vervolgens zei: „Wij gaan in een film spelen met jou. Morgen.” Mike Tyson was daarvan niet op de hoogte. „Want ik was in die tijd aan het drinken en aan het roken en gebruikte drugs. Maar ik speelde mee en de film werd een succes.” Ook in het tweede deel kreeg hij een rolletje. Overigens hield de bokslegende er niet veel geld aan over: drie ton voor zijn verschijning in beide delen van de film, terwijl alleen de eerste film al meer dan een miljard omzet draaide.

Sindsdien heeft hij zijn eigen show waarin hij zijn turbulente carrière bespreekt en de manier waarop hij zijn leven heeft omgegooid. Momenteel zou hij zelfs aan het trainen zijn in de hoop na 15 jaar weer een gevecht te doen voor het goede doel.