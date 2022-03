Dj Hardwell maakt na 3,5 jaar comeback

Tijdens zijn wereldtournee mag ook Nederland natuurlijk niet ontbreken. Op 3 december staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Verder doet hij onder meer New York, Hamburg, Madrid, Bangkok, Hong Kong en Taipei aan. Fans hoeven minder lang te wachten op nieuwe muziek. Hoewel nog niet bekend wanneer het nieuwe album uitkomt, liet Hardwell weten dat de eerste nummers in elk geval op 1 april worden uitgebracht.

De dj maakte in augustus 2018 bekend voor onbepaalde tijd een pauze te nemen omdat hij ten onder dreigde te gaan aan de werkdruk. „Ik heb altijd geprobeerd om mijzelf voor 200 procent te geven en om dat te blijven doen en mijn creativiteit te voeden, moet ik er een tijd uit”, verklaarde hij destijds. Het laatste optreden van Hardwell, die twee keer werd gekroond tot beste dj van de wereld, was in oktober 2018 in de Ziggo Dome. Daar trad Hardwell op met het Metropole Orkest. Aan het einde van het optreden beloofde hij: ’I’ll be back’.

Afstand van de muziek nam hij tijdens zijn sabbatical echter niet. In een interview in 2020 gaf hij toe nog steeds vijf dagen in de week in de studio door te brengen. „Nu maak ik de muziek die ikzelf mooi vind. Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld in de studio”,legde hij uit in de Revealed Podcast. „Ik geniet ontzettend van het leven, leer mezelf weer kennen. Ik hebt ontdekt hoe het normale leven eruitziet: boodschappen doen, tijd doorbrengen met mijn ouders, verjaardagen van vrienden bezoeken. Dat kon eerst niet, ik was altijd aan het toeren.”