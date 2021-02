Sofia Vergara gaat achter advocaat van ex aan

De advocaat, Jalesia McQueen, komt uit Missouri maar kreeg toestemming om eenmalig te werken in Louisiana, waar ze Nick bijstond in de al jaren slepende rechtszaak. Die gaat om twee embryo's die Sofia en Nick tijdens hun relatie lieten invriezen voor het geval ze in de toekomst kinderen zouden willen. Nick probeert al jaren de embryo’s te krijgen en de Modern Family-ster heeft dit al meerdere keren weten te voorkomen.

Vorige maand verloor Nick een beroep dat hij had aangetekend in Louisiana nadat hij eerdere zaken in Californië had verloren. Hij hoopte dat een conservatievere staat meer rechten aan de embryo's zou toekennen, maar de rechter beschuldigde hem ervan de spot te drijven met het juridische systeem door zijn zaak in verschillende staten rond te shoppen en wees het beroep af.

Zijn advocate gaf daarop aan dat ze van plan was bij een hogere rechtbank in beroep te gaan, wat Sofia met haar laatste petitie wil tegengaan. Daarin geeft de actrice onder meer aan dat de advocate bewust heeft gelogen over de woonplaats van Nick. Zij zou hebben verklaard dat de zakenman in New Orleans woont zodat hij de rechtszaak in Louisiana kon voortzetten, terwijl ze wist dat dat helemaal niet waar was.