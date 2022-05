DaBaby boete voor neerslaan verhuurder filmlocatie

De man, Gary Pagar, verhuurde het huis waar de clip werd opgenomen. Met zijn binnenkomst verstoorde hij volgens DaBaby het opnameproces. Naar verluidt zou Pagar ernstige verwondingen hebben overgehouden aan het incident.

Pagar diende in februari een aanklacht in waarin hij uitlegde waarom hij het huis binnenkwam. Volgens hem was het de afspraak dat DaBaby maximaal 12 gasten in huis had, maar dat bleken er uiteindelijk zo’n 40 te zijn. Er ontstond een discussie, waarop DaBaby de man tegen de grond sloeg en een tand uitsloeg. Een omstander filmde de situatie.

Het is niet de eerste keer dat de rapper betrokken is bij een geweldsincident. Regelmatig komt DaBaby om deze reden in het nieuws, zo ook vorige week toen hij iemand van zijn eigen crew een stomp in het gezicht gaf.