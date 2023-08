André Hazes op 24 augustus voor de rechter in leerplichtzaak

Hazes en Westenberg namen hun zoontje in mei vorig jaar mee voor een reis naar de Verenigde Staten. Op sociale media vroegen mensen zich toen al af of dat zomaar kon, omdat het geen schoolvakantie was. Westenberg reageerde daar toen op door te stellen dat ’eigen ondernemer(s)’ een aanvraag mogen doen ’om buiten de vakanties weg te gaan’. Via het juicekanaal van Yvonne Coldeweijer lekte later uit dat zij die toestemming niet zouden hebben gekregen.

Afgelopen juni reageerde Hazes in het entertainmentprogramma op de kwestie. Dat hij ervoor voor de rechter zou moeten verschijnen, zei hij voor lief te nemen. „Ik mag het niet zeggen, maar ik draag de consequenties met heel veel liefde”, zei Hazes. Hij stelde dat zijn relatie met Westenberg sinds de bewuste vakantie naar de Verenigde Staten weer goed was. „Door die reis zijn we nu zo en heb ik het allergelukkigste kind op aarde”, verklaarde de zanger. „Die ziet z’n vader en moeder gelukkig en dat is begonnen met die reis.”

Het OM geeft verder geen details over de zaak, die op verzoek van Hazes en Westenberg achter gesloten deuren plaats zal vinden.